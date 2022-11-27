Італія

Виконавець помітно додав останніми роками.

Нідерландський футбольний ринок завжди вважався насиченим футболістами високої якості, проте здебільшого вони мають спочатку перейти до провідних клубів Ередевізі задля того, аби потім претендувати на трансфер до інших провідних ліг Європи.

Історія розвитку кар’єри 24-річного центрального захисника Сема Бекеума є саме такою.

Кілька непоганих сезонів у складі Гоу Ехед Інглз свого часу дозволили юнаку розраховувати на інтерес із боку Аз Алкмар, а вже під час літньої трансферної кампанії зразка 2021 року він змінив клубну прописку.

І вже починаючи з першого сезону Сему вдалось закріпитись у якості основного гравця лінії оборони АЗ, а його виступи в цьогорічній єврокубковій кампанії, зокрема проти дніпровського Дніпра-1 у Лізі конференцій УЄФА, змусили бергамаську Аталанту звернути на нього свою увагу.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, позитивний досвід перемовин з АЗ під час придбання центрального півзахисника Теуна Копмейнерса "Богиня" намагатиметься застосувати як свій козир під час чергового раунду перемовин із одним із найбільш відомих клубів Нідерландів.

Портал Transfermarkt оцінив захисника Алкмара в 3 млн євро.

У цьому сезоні Беукема відіграв 26 матчів, забивши один м’яч.