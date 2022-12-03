Італія

Туринці можуть підписати двох перспективних гравців.

Як повідомляє Tuttosport, Торіно може підписати кількох гравців, що виступають на чемпіонаті світу.

Представник клубу перебуває у Катарі, де спостерігає за кількома футболістами, сподіваючись знайти підсилення для головного тренера Івана Юріча, якому запропоновано новий контракт до червня 2025 року.

Президент Торіно Урбано Каїро підтвердив, що Вагнаті, той самий представник від команди, "переглянув принаймні 15 ігор", а Tuttosport назвав потенційну ціль туринців.

Згідно зі звітом, Буфаль є одним із тих, хто найбільше вразив Вагнаті, але його ціна на 9 мільйонів євро може зрости найближчими тижнями, а контракт, який закінчується в червні 2024 року, означає, що Торіно буде комунікувати з Анже щодо трансферу лише влітку.

Те ж саме стосується і Тімоті Веа, сина легенди Мілана Джорджа, який має контракт з Ліллем до 2024 року і коштує не менше 15 мільйонів євро.

Азздін Унахі (Марокко), Джунья Іто (Японія, якого також хоче Рома), Тейджен Бьюкенен (Канада), Якуб Камінські (Польща) і Дамсгаард (Данія) також привернули увагу команди.

Дамсгаард, колишній півзахисник Сампдорії, приєднався до Брентфорда за 15 мільйонів євро минулого літа, але йому не вистачає ігрового часу у Прем'єр-лізі, і Торіно зацікавлений у тому, щоб повернути його до Італії в оренду з правом викупу.