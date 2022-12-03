Італія

Англієць зацікавив міланський клуб.

Міланський Інтер націлився на підписання центрального захисника Роми Кріса Смоллінга.

Контракт 33-річного футболіста з "вовками" завершується влітку 2023 року, а його агент Джеймс Фезерстоун нещодавно заявив , що у "джаллороссі" немає можливості продовжити його контракт ще на один сезон.

Інтеру цікаве підписання Смоллінга тому, що зробити вони можуть це безкоштовно. Також клуб можуть залишити Даніло Д'Амброзіо та Стефан де Врей.

Директор Роми Тьяго Пінто вже визначив потенційну заміну Смоллінгу. Це захисник Айнтрахта Еван Н'Діка, якого влітку можна буде безкоштовно підібрати, якщо йому не вдасться продовжити поточну угоду.

Н'діка також пов'язують з переходом в Ювентус, який наступного літа шукатиме нового центрального захисника.