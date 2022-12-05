Італія

Голкіпер Інтера може повісити рукавиці на цвях у 38 років.

Досвідчений воротар міланського Інтера Самір Ханданович розмірковує про завершення професійної кар'єри футболіста. Про це повідомляє FCInterNews з посиланням на Sport Mediaset.

За інформацією джерела, словенський голкіпер може повісити рукавиці на цвях вже наприкінці поточного сезону, коли закінчується його контракт із "нерадзуррі".

Причинами такого рішення Хандановича може стати недавній вивих пальця та поступовий вибір першого номера від тренерського штабу Інтера на користь Андре Онана.

Нагадаємо, що Самір Ханданович виступає за міланський Інтер із 2012 року. У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів в італійській Серії А, 13 пропущених м'ячів та два "сухі" поєдинки.

Наступного літа словенському голкіперу виповниться 39 років.