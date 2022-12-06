Італія

Стали відомі нові деталі фінансових махінацій туринського клубу.

Раніше керівники Ювентуса пішли у відставку – їм можуть звинуватити у справі про порушення звітності. Їм загрожують в'язниця чи штрафи.

Наразі з'явилися документи щодо трансферу півзахисника Деяна Кулушевскі з Аталанти до Ювентусу за 35 мільйонів євро плюс 9 млн у вигляді бонусів.

У цій угоді, у зв'язку з продажем Кулушевскі в Ювентус, Перкассі брав на себе зобов'язання купити гравця туринців за пропозицією клубу, що оцінюється в 3 млн євро + ПДВ, не пізніше 30 червня 2020 року.

Схоже, цим гравцем був Сімоне Мураторе, якого Аталанта придбала за 7 мільйонів євро, що дало Ювентусу приріст капіталу 6 млн. євро.

У підсумку італійський хавбек здавався по орендах і не провів жодного матчу за Аталанту.