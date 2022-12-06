Італія

Футболісту лише 22 роки, а кар'єра, вірогідно, завершена.

Колишній півзахисник Ювентуса Маноло Портанова, який останнім часом виступав за Дженоа, сів у в'язницю. Про це пише ANSA.

22-річний футболіст проведе за гратами шість років через те, що його визнали винним в участі у груповому зґвалтуванні.

Відбулось це у травні 2021 року. Він разом із дядьком надругались над 21-річною дівчиною. Щоправда на суді футболіст стверджував, що секс був за взаємною угодою. Дядько Портанови також отримав шість років в'язниці.

Портанова виступав за Ювентус з 2017 року, зігравши чотири матчі за першу команду. З 2021 він був на контракті в Дженоа.

Цього сезону футболіст зіграв 14 поєдинків у Серії Б, забив один гол та віддав дві гольові передачі.