Італія

Форвард Наполі прокоментував роботу з італійським керманичем.

Наполі завершив 2022 рік в якості абсолютного лідера чемпіонських перегонів в італійській Серії A, маючи перевагу в вісім очок над найближчим переслідувачем в особі Мілану.

Нападник "південців" Джованні Сімеоне прокоментував свої враження від поновлення роботи під орудою головного тренера Лучано Спаллетті, допоки в Катарі триває чемпіонат світу-2022.

"Ми, як гравці, всі перебуваємо в передчутті чогось надзвичайно великого, а Лучано Спаллетті завжди намагається дати нам щось більше.

Тренер хоче, а я навіть сказав би, що вимагає, аби ми проявили себе на повну. Він дуже енергійний під час своєї роботи, що безумовно імпонує футболістами.

Це дійсно приємно, коли керманич змушує тебе робити все більше й більше завдань, бо це тільки підкреслює довіру з його боку.

Однак, якщо він майже не звертається до тебе, то це значить, що він уже зробив із тобою все, що тільки міг", — заявив аргентинський виконавець.

Сімеоне в цьому сезоні за 13 зіграних матчів забив шість м’ячів.

Перший матч у 2023 році Наполі зіграє проти міланського Інтера вже 4 січня.