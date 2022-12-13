Італія

Італієць поки не зможе повернутися.

Андреа Белотті не мав великого впливу на виступи Роми після переходу і зараз отримав травму стегна.

28-річний італійський форвард завершив співпрацю з Торіно влітку, приєднавшись до "джаллороссі на правах вільного трансферу та підписавши однорічний контракт з опцією продовження ще на два роки.

Белотті не отримував постійного ігрового часу з моменту свого прибуття в італійську столицю, лише в двох матчах Серії А виходив у стартовому складі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Белотті був змушений зупинитися під час тренування Роми через болі в правому стегні.

Тепер Андреа проведе фізіотерапію, відчайдушно намагаючись назавжди залікувати травму та повернутися до гри.