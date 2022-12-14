Італія

Півзахисник бельгійського Антверпена прокоментував минулі виступи в Ромі.

Починаючи від літа 2021 року, бельгійський півзахисник Раджа Наїнгголан є гравцем Антверпена, однак у жовтні 2022 року його відсторонили від роботи з командою за куріння електронної сигарети на лаві запасних під час одного з матчів.

Оскільки вільного часу до моменту потенційного відходу з бельгійського клубу в 34-річного виконавця тепер удосталь, він вирішив дати інтерв’ю стосовно своїх минулих виступів у складі італійської Роми та перспектив майбутнього розвитку кар’єри.

"Наразі я вже надто старий, щоб повертатися до Роми. Але я все ще маю будинок у Римі, я міг би повернутися туди жити.

Рим був тим місцем, із точки зору футболу, де я відчував, що мене люблять і поважають. Навіть за те, що відбувалося поза полем. Там цьому надавали невелике значення. Важливо було лише те, що я давав на полі, і це спонукало мене віддавати все більше і більше.

У Роми завжди були дуже сильні команди, але Ювентус також був у порядку. Із сьогоднішнім складом Ювентуса ми б завжди вигравали скудетто, але свого часу постійно фінішували позаду когось.

У нас було багато якісних виконавців. Стротман був дуже сильним до травми, можливо, найкращий у команді. Де Россі був прикладом якості, і він передав нам дух цього клубу. Попереду був Тотті, який мав нескінченний запас якості. Єдиним його недоліком було те, що він нічого не виграв.

Щодо мого майбутнього, то я нічого не можу вам сказати. У Бельгії на мене дивляться занадто багато... А я поводжу себе так, як і завжди поводив. Я все ще можу багато чого дати футболу.

Я пам’ятаю часи Вальтера Сабатіні в Римі. Нещодавно ми з ним знову говорили. Він був одним із найкращих директорів, які в мене тільки були, він розуміє футбол. Потім прийшов цей, інший (Мончі – ред.), який розвалив команду. Він продав усіх гравців. Я не хочу навіть називати його ім'я. Якби я знав, що він незабаром піде, я б залишився в клубі.

Чув, що зараз в Італії знову багато говорять про Ювентус та гроші. Я не знаю, у чому правда. Ювентус — це клуб, який повинен залишатися в Серії А, тому що це дає лізі конкурентоспроможність. Моєю метою завжди було перемогти їх. Речі з минулого мене не хвилюють, завжди приємно грати проти цього клубу", — заявив бельгійський виконавець.

За свою кар’єру Наїнгголан зіграв за Рому 203 матчі, забивши 33 голи та віддавши 28 гольових передач.