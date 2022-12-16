Італійського хавбека хочуть утримати у Турині до літа 2027 року.
Мануель Локателлі, getty images
16 грудня 2022, 15:26
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі найближчим часом може поєднати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "старої синьйори" веде переговори з 24-річним італійцем про продовження контракту.
Ювентус хоче залишити Локателлі у своєму клубі до літа 2027 року.
Цього сезону італійський хавбек провів 17 матчів, у яких він заробив чотири жовті картки.