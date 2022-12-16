Італія

Фахівець, скоріше за все, залишиться в Італії.

Після звільнення з посали головного тренера збірної Португалії Фернанду Снтуша, ЗМІ приписували інтерес з боку португальської футбольної асоціації до коуча Роми Жозе Моуріньо.

Але римський клуб не бажає відпускати фахівця у збірну незважаючи на те, що агент Моуріньо Жорже Мендеш почав попередні переговори з асоціацією.

Рома не готова також на те, щоб Жозе поєднував роботу в клубі та збірній. Якщо фахівець наполягатиме на відході, то Рома буде простити грошову компенсацію в асоціації.

Все йде до того, що "особливий" відпрацює до кінця свій контракт із "вовками", який розрахований до 2024 року.