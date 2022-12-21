Італія

Аргентинець практично перейшов до діючих чемпіонів.

Мілан мав шанс підписати зірку Бенфіки та Аргентини Енцо Фернандеса влітку, і вони розчаровані своєю бездіяльністю після його вибухової праці в Катарі.

21-річний гравець отримав нагороду ФІФА для молодого гравця за виступи з Аргентиною на чемпіонаті світу в Катарі, зробивши прямий внесок у забиття двох голів на шляху "альбіселестес" до фіналу. Напередодні січневого трансферного вікна Фернандес є одним з найгарячіших проспектів у Європі, що дає Бенфіці шанс заробити на своїх молодих талантах.

Як підкреслив Джанлука Ді Марціо, Мілан мав шанс підписати Енцо під час літнього трансферного вікна, коли посередники пропонували його різним італійським клубам. Головний скаут "россонері" Джеффрі Монкада був великим шанувальником 21-річного гравця, але клуб вирішив не робити цього кроку, замість цього зосередивши свої зусилля на Шарлі Де Кетеларе.

Багато провідних європейських клубів прагнуть придбати футболіста в січні, і, як повідомляється, Ліверпуль зробив вигідну пропозицію щодо нього, що розчарує Мілан через його бездіяльність влітку.