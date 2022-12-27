Італія

Італієць вирішив допомогти колишньому клубу.

Колишній захисник збірної Італії Доменіко Крішито два місці тому завершив кар'єру у складі канадського Торонто.

Проте 27 грудня 35-річний футболіст вирішив, що не все ще сказав у футболі, і підписав контракт із Дженоа.

Крішито вп'яте повернувся у клуб з Генуї, який зараз грає у Серії Б (3 місце після 19 турів). Контракт розрахований до літа 2023 року.

Захисник вже відіграв за Дженоа 274 поєдинки і є легендою клубу. Також на його рахунку 9 матчів за Ювентус, 16 у футболці Торонто. З 2011 по 2018 рік доля його занесла у країну-окупантку, де він співпрацював з газпромом.