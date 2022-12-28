Італія

"Каноніри" виявляють інтерес до серба.

Сергій Мілінкович-Савич може продовжити кар'єру в АПЛ, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, головним претендентом на серба є Арсенал.

Стверджується, що, незважаючи на спроби агента футболіста Кежмана знайти якнайвигідніший варіант, навряд чи Лаціо вдасться отримати більше 50 млн євро (скоріше між 40 і 50 млн).

У поточному сезоні Мілінкович-Савич провів 14 матчів у Серії А та віддав 7 гольових передач.