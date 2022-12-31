Італія

Клуб бажає перепідписати важливого футболіста.

Італійський Наполі бажає продовжити контракт з 29-річним правим захисником Джованні Ді Лоренцо.

Футболіст став новим капітаном неаполітанців після того, як Лоренцо Інсіньє та Каліду Кулібалі пішли влітку.

Клуб готовий запропонувати йому підвищену заробітну плату, винагородивши за чудову гру і внесок в успіх на початку сезону.

Це стосується не тільки Ді Лоренцо. Керівництво роздумує над пролонгацією угод з усіма лідерами.

На рахунку захисника у цьому сезоні 21 матч в усіх змаганнях, забив один гол та віддав три гольові передачі. Його контракт діє до літа 2026 року.