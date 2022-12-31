Італія

Джованні прокоментував поновлення цього сезону у складі Наполі.

Джованні Сімеоне розповів про плани на другу половину цього сезону.

"Партенопеї" розпочали сезон-2022-23 у вибуховий спосіб під керівництвом Лучано Спаллетті, злетівши на вершину таблиці Серії А з 13 перемогами та двома нічиїми в перших 15 іграх. Не менш вражаючими були справи в Лізі чемпіонів, де Наполі очолив групу А і забронював місце в 1/8 фіналу.

Інтер грає вдома, з чудовими гравцями, вони добре грали в товариських матчах, обом командам є над чим працювати, і поєдинок буде важливим для нас обидвох.

Ми завжди готові показати, ким є Наполі, нам байдуже, у кого зараз більше очок, ми дві сильні команди, і ми просто думаємо про те, щоб продовжувати так грати.

Ми не говоримо про завоювання чемпіонство! Це приємно чути, нас змушують все більше вірити, але факти мають значення, і ми зробимо все для перемоги Наполі.

Ми відчуваємо тепло з усіх боків, дякуємо всім уболівальникам навіть за товариські матчі".

Наполі зіграє з Інтером четвертого січня.