Італія

Неаполітанці претендують на Лазара.

Наполі підтримує тісний контакт із оточенням Лазара Самарджича, і працюють над літнім переходом таланта з Удінезе, який міг приєднатися до Мілана три роки тому.

20-річний німецький півзахисник доводить, що є найвидатнішим талантом під керівництвом Андреа Соттіли, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу в 14 матчах Серії А. Акції Самарджича в Серії А продовжують рости, і провідні клуби почали звертати увагу на це, а Наполі прагне випередити своїх конкурентів.

Даніеле Лонго розповідає, як Наполі контактував з оточенням Самарджича, щоб розпочати організацію переходу німця влітку. Лучано Спаллетті є великим шанувальником 20-річного футболіста, і партенопеї не хочуть програвати, оскільки конкуренція є жорсткою.

Мілан мав можливість підхопити Лазара ще в 2019 році, коли він коштував лише 500 000 євро в берлінській Герті. Німець зустрічався з Паоло Мальдіні та Фред Еріком Массарою разом із усією своєю родиною, але врешті-решт не було зроблено жодного кроку, що дозволило Удінезе підняти ставки.