Італія

Бельгієць щасливий працювати під керівництвом італійського фахівця.

Ромелу Лукаку розповів про те, як йому працюється під керівництвом Сімеона Індзагі.

"Я добре лажу з ним, бо він знає, як стимулювати гравців. Він знає, як пробудити в мені лева. Іноді він провокує мене, так. І це добре.

У нас добрі стосунки. Він знає, що його дуже поважаю. Індзагі багато років тренував мого брата в Лаціо, і вони завжди добре ладнали", — наводить слова Лукаку TMW.

У поточному сезоні Лукаку провів чотири матчі у чемпіонаті Італії та забив один гол.