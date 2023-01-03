Італія

Француз може залишитися у Турині.

Ювентус готує нову спеціальну пропозицію, намагаючись переконати Адрієна Рабьо залишитися в Турині та відхилити потенційні пропозиції від Прем'єр-ліги та інших європейських клубів.

Оскільки його контракт закінчується менше ніж через шість місяців, французький півзахисник наразі може розпочати переговори з іншими командами, тому "бьянконері" мають намір зробити крок вперед і запропонувати йому новий контракт, щоб зберегти одного з лідерів команди Массіміліано Аллегрі.

Зараз Рабьо заробляє 7 мільйонів євро за сезон. Тим не менш, підписний бонус залишається питанням, яке слід обговорити з його матір'ю та агентом Веронік Рабіо, хоча її добрі стосунки зі спортивним директором Федеріко Керубіні могли б полегшити досягнення угоди.

Сам Аллегрі також може вплинути на вибір півзахисника, оскільки Рабьо визнав, що робота, проведена з італійським тренером, допомогла йому покращитися, оскільки він відчуває себе в "найкращьому моменті" своєї кар'єри.

Однак "бьянконері" знають, що після гідної кампанії на чемпіонаті світу, під час якої він допоміг Франції дійти до фіналу, кілька європейських клубів звернули увагу на 27-річного футболіста, зокрема в командах Прем'єр-ліги, таких як Ньюкасл і Челсі.

Хоча сам Рабьо назвав Прем'єр-лігу "більш підходящим" чемпіонатом для нього, він швидше за все, почекає і побачить, як розгорнеться ситуація з Ювентусом, перш ніж прийняти остаточне рішення.