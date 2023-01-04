Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та неаполітанський Наполі.

Міланський Інтер та неаполітанський Наполі зіграють на Джузеппе Меацца центральний матч 16 туру італійської Серії A.

У порівнянні з перемогою над бергамаською Аталантою (3:2), Сімоне Індзагі вирішив використати з перших хвилин Ачербі в трійці центральних захисників, Дарміан зіграє на правому фланзі, а Лукаку вийде в парі з Джеко.

Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (3:2), залучив до стартового складу Ррахмані в центр захисту, тоді як Політано зіграє праворуч в атаці.

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Джеко.

Запасні: Ханданович, Кордаз, Думфріс, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Мартінес, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Марфелла, Сірігу, Жезус, Руї, Естігор, Дзанолі, Зедадка, Демме, Ельмас, Ндомбеле, Дзербін, Лосано, Распадорі, Сімеоне.



Гра Інтер — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.