Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та неаполітанський Наполі.
Ромелу Лукаку, Getty Images
04 січня 2023, 20:55
Міланський Інтер та неаполітанський Наполі зіграють на Джузеппе Меацца центральний матч 16 туру італійської Серії A.
У порівнянні з перемогою над бергамаською Аталантою (3:2), Сімоне Індзагі вирішив використати з перших хвилин Ачербі в трійці центральних захисників, Дарміан зіграє на правому фланзі, а Лукаку вийде в парі з Джеко.
Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над фріульським Удінезе (3:2), залучив до стартового складу Ррахмані в центр захисту, тоді як Політано зіграє праворуч в атаці.
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Джеко.
Запасні: Ханданович, Кордаз, Думфріс, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Мартінес, Корреа, Белланова, Асллані, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Запасні: Марфелла, Сірігу, Жезус, Руї, Естігор, Дзанолі, Зедадка, Демме, Ельмас, Ндомбеле, Дзербін, Лосано, Распадорі, Сімеоне.
Гра Інтер — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.