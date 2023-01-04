Італія
04 січня 2023, 23:40
Гол Джеко спричинив першу поразку Наполі в сезоні Серії A
Міланський Інтер здобув перемогу в центральному матчі шістнадцятого туру національної першості.
Інтер — Наполі, Getty Images
04 січня 2023, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Наполі 1:0
Гол: Джеко, 56
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 76), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Гальярдіні, 83), Дімарко (Госенс, 65) — Лукаку (Мартінес, 64), Джеко (Корреа, 75).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса (Ндомбеле, 77), Лоботка (Сімеоне, 85), Зелінські (Распадорі, 65) — Політано (Лосано, 66), Осімген, Кварацхелія (Ельмас, 77).
Попередження: Джеко, Барелла, Думфріс — Ді Лоренцо, Кім