Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках шістнадцятого туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі приймав Емполі.

Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли – 1:1.

Удінезе — Емполі 1:1

Голи: Перейра, 71 — Бальданці, 13

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бекао, Ебосс — Перейра (Ехізібе, 82), Ловрич (Макенго, 72), Уолас, Арслан (Самарджич, 62), Удоджі (Ебоселе, 82) — Бету (Несторовські, 82), Саксесс.

Емполі: Вікаріо, Стояновіч (Ебуехі, 90+1), Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Акпа-Акпро, Марін (Бандінеллі, 71), Грассі — Сатріано (Байрамі, 71), Бальданці (Качаче, 83), Капуто (Камбіагі, 83).

Попередження: Уолас, Несторовські — Акпа-Акпро, Капуто.

Вилучення: Акпа-Акпро, 70.