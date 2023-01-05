Завершився матч чемпіонату Італії.
Удінезе - Емполі, Getty Images
05 січня 2023, 00:17
У рамках шістнадцятого туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі приймав Емполі.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли – 1:1.
Удінезе — Емполі 1:1
Голи: Перейра, 71 — Бальданці, 13
Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бекао, Ебосс — Перейра (Ехізібе, 82), Ловрич (Макенго, 72), Уолас, Арслан (Самарджич, 62), Удоджі (Ебоселе, 82) — Бету (Несторовські, 82), Саксесс.
Емполі: Вікаріо, Стояновіч (Ебуехі, 90+1), Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Акпа-Акпро, Марін (Бандінеллі, 71), Грассі — Сатріано (Байрамі, 71), Бальданці (Качаче, 83), Капуто (Камбіагі, 83).
Попередження: Уолас, Несторовські — Акпа-Акпро, Капуто.
Вилучення: Акпа-Акпро, 70.