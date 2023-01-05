Італія

Гравець може незабаром перейти до Ломбардії.

Цього сезону Хуан Гонсалес вражає у Лечче, а Мілан приєднався до списку клубів, які прагнуть придбати колишнього таланта Барселони.

Команда Апулії підписала 20-річного іспанця на правах вільного трансферу в серпні 2021 року, додавши його до своєї Прімавери. Після одного сезону в молодіжному складі Гонсалеса минулого літа перевели в першу команду, і він не розчарував, забивши три голи в 16 матчах Серії А.

Мілан є шанувальником Гонсалеса і протягом останніх місяців уважно стежить за ним, спостерігаючи за його розвитком у Лечче.

Однак "россонері" стикаються з жорсткою конкуренцією, оскільки такі європейські клуби, як Боруссія Дортмунд, Тоттенгем і Евертон, також помітили Гонсалеса й можуть придбати гравця.