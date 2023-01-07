Італія

До вашої уваги — прев'ю до ломбардійського дербі.

Другий після повернення до гри тур чемпіонату Італії пройде під акомпанемент трагічної звістки про смерть Джанлуки Віаллі. І нехай навіть він ніколи у житті не грав за Монцу та Інтер — є люди, які не вимірюються клубами.

МОНЦА — ІНТЕР

СУБОТА, 7 СІЧНЯ, 21:45. МОНЦА, БРІАНТЕО СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА САККІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І справді, маленьке містечко Монца розташоване менш ніж у 20 кілометрах від, як сказали б у нас, "обласного центру". Цілком логічно, що багато гравців, тренерів, працівників та навіть уболівальників "б'янкороссі" проживаються саме у фешенебельній столиці моди. Тож певною мірою це і справді повноцінне дербі.

Родзинка протистояння ще й в особах керівників господарів поля. Берлусконі та Галліані — це обличчя Мілана протягом довгих років, і смак дербі вони точно пам'ятають сповна. Ну, точно пам'ятає другий, а от щодо нешановного Сільвіо є великі питання, чи залишилося у його голові хоч щось, окрім путінських методичок. Може, на цьому фото він намагається продемонструвати, "звідки готувався напад на білорусь"?

Для Раффаеле Палладіно, до слова, певна принциповість теж існує. Він не є легендою Юве, але він грав у твій команді, яка пограла у Серії B. У "біло-чорному" таборі у цьому завжди звинувачували табір "чорно-синій".

Чи є у Монци шанси на сенсацію? Так, це вже далеко не безвольна командочка Джованні Строппи. Це вже команда. Зі своїм малюнком і стилем гри, з умінням використовувати сповна сильні якості своїх футболістів. Але схоже, що цього без величезної долі фарта буде недостатньо для перемоги над нинішнім Інтером.

Під час невдач на початку сезону ми критикували Сімоне Індзагі за постійне "наступання" на граблі. Зараз же він виглядає тренером, який чи не найкраще виправляє свої помилки. Так, свої, а не чужі, і тому це не робить із нього героя. Але якщо взяти будь-який компонент (чи-то гру в обороні, чи-то кадрові рішення, чи хоча би банальні невдачі у матчах проти інших топів) — то ці проблеми вирішені. І саме під таких "нерадзуррі" потрапить Монца. Наш прогноз — з поганим успіхом для себе.

До слова, наш "особистий" прогноз, що місце Лаутаро у суботу на полі займе Лукаку. Обидвох друзів на полі не чекаємо — Джеко голами не дає. Але проти команди явно нижчої за класом різноманітність ігрових характеристик пари нападників сеньйору Сімоне точно не завадить.

Орієнтовні склади:

Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Іццо — Куррія, Пессіна, Раноккья, Карлос Аугусто — Кольпані, Капрарі — Мота Карвалью

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дамфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко

Не зіграють: Сенсі — Брозович (травми)

ПРОГНОЗ 1:3