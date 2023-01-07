Італія

Команда Массіміліано Аллегрі поступово набирає обертів у чемпіонаті Італії.

У рамках 17 раунду італійської Серії А туринський Ювентус вдома приймав Удінезе.

Цікавий перший тайм не ознаменувався забитими голами. Команди мали декілька хороших моментів, але реалізувати їх не вдалось.

Гості виглядали жвавіше більш статусного суперника у другому таймі. Проте на 56 хвилині Юве все ж відкрив рахунок. К'єза прострілив на Данілу, а бразилець завдав рішучого удару у порожні ворота.

Ювентус із 37 заліковими балами займає другу сходинку у чемпіонаті Італії. Удінезе має 24 бали та йде на восьмій позиції.

Ювентус - Удінезе 1:0

Голи: Данілу, 86

Ювентус: Щесни — Данілу, Ругані, Сандро, Маккенні (Фаджолі, 81), Костич — Рабьо, Локателлі (Паредес, 62), Міретті (К'єза, 62), Ді Марія (Мілік, 66) — Кін (Суле, 80).

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійол, Бекао, Удогі (Ебосс, 69), Перейра — Макенго (Арслан, 66), Волас (Несторовскі, 87), Ловрич (Самарджич, 70) — Бето, Саксесс (Ехізібуе, 70).

Попередження: Локателлі, Саксесс, Бійол.