Італія

Футболіст виступатиме за клуб ще, як мінімум, півтора роки.

Фланговий захисник міланського Інтера Маттео Дарміан регулярно стає підходящим варіантом у ротації Сімоне Індзагі, проте останні півроку керівництво "змій" було радше заклопотано тим, аби продовжити контракт футболіста, який завершується вже наступного літа.

Ще на початку грудня міланський колектив зробив чергову пропозицію 33-річному футболісту, залишивши для нього достатньо часу для роздумів до початку січневої трансферної кампанії.

Зрештою, Дарміан, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ухвалив рішення залишитись в клубі.

Новий контракт буде чинним до літа 2024 року та буду містити спеціальну опцію щодо продовження угоди ще на один рік.

У поточному сезоні на рахунку Дарміана 16 матчів, один гол та дві гольові передачі.