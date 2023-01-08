Італія

До вашої уваги результати двох матчів чемпіонату Італії за 8 січня 2023 року.

У рамках 17 туру італійської Серії А Лаціо приймав на своєму полі Емполі.

Спочатку підопічні Мауріціо Саррі відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Феліпе Андерсон та Маттіа Дзакканьї.

Здавалося, що завдяки цьому римляни здобудуть очікувану перемогу, проте у заключний відрізок матчу гості реалізували два своїх моменти та вирвали нічийний результат. Героями цих двох епізодів стали Франческо Капуто та Разван Марін.

Лаціо — Емполі 2:2

Голи: Андерсон, 2, Дзакканьї, 54 — Капуто, 83, Марін, 90+4

У паралельному матчі у очному протистоянні зустрілися Спеція та Лечче, які розійшлися безгольовим миром.

Український півзахисник "орлят" Віктор Коваленко не потрапив у стартовий склад своєї команди та залишився на лаві для запасних до фінального свистка.

Спеція — Лечче 0:0