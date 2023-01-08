До вашої уваги результати двох матчів чемпіонату Італії за 8 січня 2023 року.
Лаціо - Емполі, getty images
08 січня 2023, 17:57
У рамках 17 туру італійської Серії А Лаціо приймав на своєму полі Емполі.
Спочатку підопічні Мауріціо Саррі відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Феліпе Андерсон та Маттіа Дзакканьї.
Здавалося, що завдяки цьому римляни здобудуть очікувану перемогу, проте у заключний відрізок матчу гості реалізували два своїх моменти та вирвали нічийний результат. Героями цих двох епізодів стали Франческо Капуто та Разван Марін.
Лаціо — Емполі 2:2
Голи: Андерсон, 2, Дзакканьї, 54 — Капуто, 83, Марін, 90+4
У паралельному матчі у очному протистоянні зустрілися Спеція та Лечче, які розійшлися безгольовим миром.
Український півзахисник "орлят" Віктор Коваленко не потрапив у стартовий склад своєї команди та залишився на лаві для запасних до фінального свистка.
Спеція — Лечче 0:0