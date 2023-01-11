Італія

Гравець стабільно забиває в другому італійському дивізіоні.

Головна команда-сенсація чемпіонату світу-2022, збірна Марокко, що дійшла до півфіналу, поступившись перепусткою в вирішальний матч Франції, а потім програвши Хорватії матч за третє місце на турнірі, була зібрана з виконавців геть різних клубів із різних куточків світу.

Зокрема, знайшлось місце в заявці від Валіда Реграгі й представнику другого за силою дивізіону Італії — нападнику Валіду Кеддірі, який виступає за Барі.

І хоча цей 24-річний виконавець на міжнародному турнірі брав участь тільки в двох матчах, однак на клубному рівні він шокує своєю вбивчою результативністю.

15 голів та п’ять гольових передач у 16 зіграних матчах — повз такі статистичні показники цього сезону не могли пройти повз навіть поточні лідери Серії A, Наполі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "Партенопеї" крок за кроком виконують свій план придбати гравця вже під час поточного трансферного вікна, після чого залишити його в складі Барі на правах оренди до кінця сезону.

Портал Transfermarkt оцінив футболіста в 6 млн євро.