Італія

Керманич туринців прокоментував прийдешню гру проти неаполітанців.

У рамках 18 туру італійської Серії A на туринський Ювентус очікуватиме чи не найбільш важлива гра поточного етапу розіграшу національної першості в гостях у лідера турнірної таблиці — Наполі.

Головний тренер "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі напередодні звітного протистояння розповів про власні очікування від гри своєї команди.

"Команда почувається добре, ми працювали безупинну останні три дні, і перебуваємо цілком у гарній формі. Подивимось, що ми можемо зробити в прийдешній грі.

К’єза? Я бачу, що він почувається набагато краще, і це робить мене дуже щасливим. Якби я був упевнений, що він змінить ситуацію, вийшовши з лави для запасних завтра, він би почав гру на лавці, але я не можу передбачити майбутнє, побачимо.

У футболі є правило — те, що ви плануєте робите в грі, нічого не варте вже наступного дня. Нам потрібно зберігати стриманість і наполегливо працювати. Є багато речей, які ми повинні вдосконалити, щоб досягти нашої мети, яка полягає в досягненні місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Ми ще нічого не підготували для матчу проти Наполі. Треба ще виправити два-три моменти в нашій грі. Завтра буде гарна гра, велична футбольна ніч на заповненому стадіоні, але її результат не буде вирішальним для сезону загалом. Для суперників цей матч важливіше, аніж для нас.

Нам потрібно показати технічну продуктивність, адже ми граємо проти найкращої команди в лізі, як про це свідчить таблиця. Це буде хороша гра, тому ми повинні мати ентузіазм її виграти.

Наполі є фаворитом на перемогу в Серії A титулу — у них 44 очки і лише одна програна гра. Вони технічно сильні та добре треновані. Лучано Спаллетті є найкращим, коли справа стосується роботи керманичем та викладання, і він доводить це в Наполі.

Я дуже поважаю Спаллетті, він дуже кмітливий. Аж настільки, що іноді ми сваримось, як це було в минулому сезоні. Я теж тренер, але роблю свою роботу випадково, у мене має бути щось інше. Лучано ж, у свою чергу, найкращий, коли справа стосується саме викладання футболу.

Про ситуацію з Аньєллі мені нічого додати до того, що вже було сказано раніше. Результати, яких він досяг за останні 12 років, говорять самі за себе. Я вдячний йому за те, що він дозволив мені тренувати Ювентус, залишатися поруч зі мною і працювати разом протягом багатьох років", — заявив італійський фахівець.

Матч Наполі — Ювентус відбудеться 13 січня, о 21:45.