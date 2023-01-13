Італія

Футболіст відправився у Серію Б.

Воротар Наполі Нікіта Контіні-Барановський, який народився в Україні, став новачком Реджини.

Ще вчора, 12 січня, він захищав кольори Сампдорії у матчу Кубку Італії проти Фіорентини (0:1). Проте 13 числа його оренда завершилась, і він вирушив до Реджини.

Оренда 26-річного уродженця Черкас розрахована до літа 2023 року.

Контіні-Барановський зіграв у цьому сезоні у складі Сампдорії два поєдинки у Кубку країни, пропустивши три голи.

Після 19 турів Реджина займає друге місце в італійській Серії Б з 36 набраними балами.