Італія
13 січня 2023, 23:44
Наполі знищив Ювентус із його "найкращою" обороною Серії A
Нападник команди Лучано Спаллетті Хвіча Кварацхелія оформив гол та три гольові передачі.
Наполі — Ювентус, Getty Images
13 січня 2023, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Ювентус 5:1
Голи: Осімген, 14, 65, Кварацхелія, 39, Ррахмани, 55, Ельмас, 72 — Ді Марія, 42
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Мін-Дже, Ррахмані, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 79) — Політано (Ельмас, 46), Осімген (Распадорі, 78), Кварацхелія.
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — К’єза (Ілінг, 74), Маккенні, Локателлі (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 82), Костич — Ді Марія (Міретті, 73) — Мілік (Кін, 57).
Попередження: Данило.