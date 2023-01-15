Італія

Туринці не продовжуватимуть контракт із колумбійцем.

Останній півзахисник туринського Ювентуса Хуан Куадрадо змінить клубну прописку влітку цього року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У 34-річного колумбійця закінчується контракт зі "старою синьйорою" наприкінці поточного сезону, і, за інформацією джерела, сторони його не продовжуватимуть.

У поточному сезоні Куадрадо провів за Ювентус 20 поєдинків, у яких віддав чотири результативні передачі.