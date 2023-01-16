Італія

Футболістами цікавляться більш статусні клуби.

Одним з відкриттів чемпіонату світу-2022 став півзахисник збірної Марокко Соф'ян Амбрабат. Хавбек неодноразово потрапляв у символічні збірні змагання.

І зрозуміло, що на гравця, який захищає кольори італійської Фіорентини, виходили представники більш великих клубів — Ліверпуля, ПСЖ, Тоттенгема та інші.

Також одного з лідерів Фіорентини Ніколаса Гонсалеса бажає у себе в складі бачити англійський Лестер, який готовий віддати 30 мільйонів за футболіста.

Проте керівництво Фіорентини дало зрозуміти, що футболісти у жодному разі не залишать команду.

"Президент клубу Рокко Комміссо вже казав це, я можу підтвердити — Соф'ян Амрабат та Ніколас Гонсалес не продаються", — заявив виконавчий директор "фіалок" Джо Бароне.