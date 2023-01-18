Італія

Football.ua представляє анонс поєдинку між міланськими грандами за Суперкубок Італії.

Мілан зіграє проти Інтера в рамках поєдинку за Суперкубок Італії, що відбудеться в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Мілан — Інтер

Середа, 18 січня, 21:00. Стадіон Короля Фахда, Ер-Ріяд. Головний арбітр зустрічі — Фабіо Мареска.

Мілан підходить до надважливого матчу після серії невдалих поєдинків. Команда Стефано Пьолі провела чотири гри після завершення чемпіонату світу. Мілан не без труднощів переграв Салернітану, потім зіграв внічию з Ромою, хоча мав всі шанси перемогти, але пропустив під кінець двічі. За цим послідував найболючіший удар — поразка від Торіно в Кубку Італії та виліт з турніру. Нічия з Лечче в минулі вихідні лише підкреслила, що команда не в найкращій формі.

Через невдалі результати Мілан трошки відстав від Наполі, проте все ще знаходиться на другій сходинці. Звичайно, в Стефано Пьолі є проблеми зі складом через велику кількість травм, але в тренера доволі великий вибір гравців, які добре себе зарекомендували в чемпіонському сезоні.

Позитивний результат в Суперкубку Італії може дати важливий поштовх команді саме в емоційному плані, адже зараз на Мілан йде великий тиск.

Що стосується Інтера, то команда в чемпіонаті Італії має лише на один бал менше ніж Мілан, а ос форма у команди трохи краща. Після завершення чемпіонату світу Інтер обіграв Наполі в Серії А, потім втратив очки у грі з Монцею, а далі був надскладний матч у Кубку Італії проти Парми. Команда Сімоне Індзагі з великими проблемами пройшла далі, проте результат досягла.

На минулих же вихідних Інтер грав проти Верони та здобув перемогу завдяки голу Лаутаро Мартінеса, який невдало провів чемпіонат світу, але показує якісну гру у клубі.

Кадрова ситуація у Інтера краща, ніж у супротивника. Під питанням участь у матчі Ромелу Лукаку, Марцело Брозовича та Саміра Хандановича. Помітною може стати лише відсутність хорвата, але в нього є шанси зіграти.

Опираючись саме на стан команда на поточний відрізок сезону, очікуємо, що Інтер продемонструє свої найкращі якості та здобуде перемогу з рахунком 2:1, проте це буде зовсім не легко.

У вересні минулого року Інтер в видовищній грі поступився Мілану з рахунком 2:3, тому буде прагнути взяти реванш та ощасливити своїх фанатів.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Меньян, Ребіч, Ібрагімович, Флоренці, Круніч, Балло-Туре

Під питанням: Хандановіч, Брозовіч, Лукаку

Очні зустрічі:

Якщо поглянути на очні зустрічі між командами (з 2010 року), то тут невеличка перевага на боці Інтера — 14 перемог проти 12 перемог Мілана та восьми нічиїх.