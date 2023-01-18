Італія

Неаполітанці поступились Кремонезе.

Наполі в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії приймав на своєму полі Кремонезе, який доволі швидко зміг вийти вперед завдяки голу Пікеля.

Втім, незабаром неаполітанці перевернули становище, забивши два голи протягом чотирьох хвилин — відзначились Жезус та Сімеоне.

Здавалось, що гра так і завершиться, але під завісу основного часу Афена-Г'ян зрівняв рахунок та перевів матч в додатковий час.

Екстратайми не порадували забитими голами, тому доля путівку у чвертьфінал вирішувалась в серії пенальті — гості виявились більш удачливими. За команду Спалетті незабитим пенальті "відзначився" Лоботка. Усі інші в тій серії забивали — 4:5.

Наполі — Кремонезе 2:2 (в серії пенальті — 4:5)

Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 — Пікель, 18, Афена-Г'ян, 87

Наполі: Мерет — Олівера, Жезус, Естігор (Кім Мін Чже 82), Берешинські — Гаетано (Лоботка 65), Ндомбеле (Осімхен 102), Дзербін (Політано 65) — Распадорі (Замбо-Ангісса 65), Елмаз (Зелінські 85), Сімеоне

Кремонезе: Карнезеккі — Васкес, Б'янкетті, Гендрі (Дзанімак'я 82), Квальята (Валері 70) — Мейте, Кастаньєтті (Буонаюто 66), Пікель (Айву 109), Сернікола — Чіофані (Тсаджу 66), Окереке (Афена-Гьян 65)

