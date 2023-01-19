Італія

У вінгера застуда і він не тренувався.

Хвіча Кварацхелія може пропустити найближчий матч Наполі, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст пропустив сьогоднішнє тренування неаполітанської команди. Він застудився і залишився вдома в рамках запобіжних заходів.

Хвіча ризикує пропустити найближчий матч Наполі проти Салернітани, який відбудеться у суботу, 21 січня.

Цього сезону на рахунку Хвічі 9 голів та 10 результативних передач у 20 матчах за клуб у всіх турнірах.