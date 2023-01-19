Італія

Завершився матч Кубка Італії.

Аталанта в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії приймала на своєму полі Спецію та здобула перемогу з рахунком 5:2.

Команда Джан Пьєро Гасперіні забила двічі зусиллями Лукмана вже до 12 хвилини. Згодом Екдаль відквитав один м'яч, проте Гатебур зробив рахунок 3:1.

Ближче до завершення першої половини гри результативною передачею відзначився півзахисник Віктор Коваленко, а забив Верде.

Втім шанси Спеції вийти далі згодом зрівнялись з нулем, адже в другому таймі відзначились Гойлунд та Муріель.

Аталанта – Спеція 5:2

Голи: Лукман, 10, 12, Гатебур, 27, Гойлунд, 72, Муріель, 90+1 – Екдаль, 14, Верде, 38

Аталанта: Муссо — Джімшіті, Паломіно, Скальвіні (Толої 56) — Бога (Муріель 63), Лукман, Меле, Гатебур (Дзортеа 64), Копмейнерс — Лоуренсо (де Рон 46), Сапата (Гойлунд 63)

Спеція: Зовко — Ніколау (Кальдара 61), Ківьор, Христов (Ам'ян 73), Браганса - Моутінью, Гольм (Феррер 61), Коваленко (Мальдіні 73), Еспозіто, Екдаль (Ампаду 61) — Верде, Нзола