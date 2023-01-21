Італія

До вашої уваги — прев'ю на дербі Півдня Італії.

Дві команди, які підходять до принципового протистояння у здавалось би різному, але у чомусь схожому емоційному стані.

Різному — якщо дивитися на попередній стан, більш схожому — якщо споглядати на кубкову гру "партенопеї" проти Кремонезе. Так, з десятьма змінами в основі, проте виліт від останньої команди чемпіонату не може залишитися непоміченим із моральної точки зору.

Ми маємо на суботню гру очевидних фаворита і аутсайдера. Та сьогодні спробуємо розібратися, чи все так однозначно буде на полі.

САЛЕРНІТАНА — НАПОЛІ

СУБОТА, 21 СІЧНЯ, 19:00. САЛЕРНО, СТАДІО АРЕКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після минулого туру у колективі з Салерно сталася просто феноменальна подія. Ні, ми не про звільнення Давіде Ніколи за 2:8 від Аталанти (хоча воно викликає питання — тренер дивовижним чином зберіг команду в еліті минулого сезону і тримав на плаву у сезоні нинішньому), а про його повернення на посаду за... 2 дні!

Причина проста — президент клубу зустрівся з гравцями і разом вони ухвалили таке рішення. Чесно, аж надто унікальний випадок для світового футболу, і чомусь не дивно, що стався він саме у хаотичній Італії. Але він є знаком того, що футболісти стоять за тренера горою — це не може не тішити тіфозі.

Як такі перипетії подіють на команду? Збагнути важко. Тут може бути і піднесення через позитивний для неї "фінал перемовин", і абсолютне падіння через відчуття нестабільності у клубі. Тим паче, у суперниках Наполі, під чий удар потрапити ой як легко.

Лучано Спаллетті крім вильоту з Кубку має одну проблему — далеко не факт, що у дербі йому допоможе Хвіча Кварацхелія. Втім, наявність мегапотужного та універсального Еліфа Ельмаса та Джакомо Распадорі звужує це питання лиш до вирішення, хто з цим класних футболістів грузина замінить. Цей Наполі в атаці має добротну глибину складу, що не скажеш про оборону, де вихід Естегора може обернутися його знущанням атакою Кремонезе.

Наш прогноз — у суботу дива не станеться. "Партенопеї" закриють перше коло впевненою перемогою, а враховуючи стан Мілана та Юве — ще й продовжать стрімкий політ нагору.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Сепе, Маджоре, Маццоккі, Фасіо, Бронн (травми)

Під питанням: Сірігу, Кварацхелія (пошкодження)

ПРОГНОЗ 0:3