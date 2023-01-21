Італія

Команда Лучано Спаллетті досягла чергової перемоги.

У рамках 19 раунду італійської Серії А Наполі у гостях зустрічався із Салернітаною.

У першому таймі була досить рівна гра з обмеженою кількістю гольових моментів. Проте Наполі, все ж, забив у кінцівці. На 45+3 відзначився голом Ді Лоренцо. Одразу після перерви неаполітанці забили другий раз. Бомбардир Осімген збільшив перевагу своєї команди.

Салернітана — Наполі 0:2

Голи: Ді Лоренцо, 45+3, Осімген, 48

Салернітана: Очоа — Данилюк (Самбіа, 85), Дьомбер (Ловато, 16), Пірола, Бардарич — Кандрева, Кулібалі, Ніколуссі, Вілена (Валенсія, 73), Діа (Бонаццолі, 85) — Пйонтек.

Наполі: Мерет — Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Ндомбеле, 85), Лоботка, Ангісса, Ельмас, Лосано (Політано, 85) — Осімген (Сімеоне, 89).

Попередження: Кім, Бардарич, Пірола.