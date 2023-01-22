Італія
22 січня 2023, 23:42
Ювентус та Аталанта розійшлись миром у гольовій перестрілці
Колектив Массімілано Аллегрі двічі жаливо розпочинав ігрові тайми, але згодом вирівнював становище.
Ювентус — Аталанта, Getty Images
22 січня 2023, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Аталанта 3:3
Голи: Ді Марія, 25 (пен.), Мілік, 34, Данило, 65 — Лукман, 5, 53, Меле, 46
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Маккенні, Фаджолі (Куадрадо, 81), Локателлі, Рабьо, Костич (К’єза, 61) — Ді Марія (Міретті, 74) — Мілік (Кін, 74).
Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно (Демірал, 16), Скальвіні — Гатебур, де Рон, Едерсон (Джимсіті, 83), Меле (Руджері, 84) — Бога (Пашалич, 66) — Лукман, Гойлунд (Муріель, 83).
Попередження: К’єза — Едерсон, Гатебур