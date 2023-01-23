Команда Індзагі завершувала гру в меншості.
Інтер - Емполі, getty images
23 січня 2023, 23:42
Інтер в рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Емполі та поступився з мінімальним рахунком.
З 40 хвилини господарі грали в меншості після вилучення Мілана Шкрініара, а пропустили в середині другого тайму після точного удару Бальданці.
Інтер — Емполі 0:1
Гол: Бальданці, 66
Болонья: Скорупський — Лікояніс (Камб'язо 79), Лукумі, Сумаоро, Пош, Домінгес (Схаутен 79) - Моро, Фергюсон — Барроу (Зіркзе 46), Соріано, Орсоліні
Кремонезе: Карнезеккі — Васкес, Кірікеш, Феррарі, Валері (Буонаюто 70) — Сернікола, Мейте, Кастаньєтті (Бенассі 61), Пікель — Окереке (Цаджут 90), Чіофані (Афена-Гьян 61)
Вилучення: Шкрініар, 40