Нинішній гравець Фіорентини постарається допомогти новій команді стати чемпіоном.
П'єрлуїджі Голліні - Getty Images
24 січня 2023, 16:45
П'єрлуїджі Голліні перейде до Наполі — про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський воротар сьогодні завершить медичне обстеження у Наполі.
В новому клубі голкіпер буде грати на правах оренди із опцією подальшого викупу.
Цього сезону Голліні виступав за Фіорентину, граючи переважно у кубкових турнірах.
На вакантне місце повинен прийти Сальваторе Сірігу.