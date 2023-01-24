П'єрлуїджі Голліні перейде до Наполі — про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський воротар сьогодні завершить медичне обстеження у Наполі.

В новому клубі голкіпер буде грати на правах оренди із опцією подальшого викупу.

Цього сезону Голліні виступав за Фіорентину, граючи переважно у кубкових турнірах.

На вакантне місце повинен прийти Сальваторе Сірігу.