Італія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку 20 туру італійської Серії A між Наполі та Ромою.

Недільну програму 20-го туру чемпіонату Італії закриє легендарне Derby del Sole — таке дружнє колись і таке антагоністичне зараз. Наразі команди виконують різні задачі, проте в очному протистоянні, даруйте вже за таку банальність, може статися все.

Тож чи підтвердять "партенопеї" таку всезагальну впевненість у власному Скудетто?

НАПОЛІ — РОМА

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 21:45. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На перший погляд, все зрозуміло. Наполі — найкраща команда Італії прямо зараз, Рома ж продовжує буксувати. Втім, гра "партенопеї" з Інтером продемонструвала, що "точкові" негаразди у команди Спаллетті можуть бути як за грою, так і за результатом.

Очевидно, що колектив із півдня гратиме першим номером. Тут нема приводу для суперечок, адже південний колектив заточений саме під такий футбол — агресивний, в якому орієнтуватися варто у першу чергу на себе. Жозе Моурінью ж був відданий контратакам завжди, тільки-от ефективність підходу у португальця явно впала.

За рахунок чого можуть здобути позитивний результат "джалороссі"? У першу чергу, за рахунок випадку. Саме випадок подарував Ромі нічию з Міланом. Ще — надійна гра позаду, яка може спинити Наполі. Але клас гравців оборони "джалороссі" викликає питання, тож покладатися виключно на це важко. Коли романісти й беруть своє виключно за рахунок оборони, то у першу чергу вони мають відзначати

Також обнадіює вболівальників столичного клубу "окрилення" пари Дібала-Абрагам, яка змушує не помічати витівки Дзаньоло. Йти-то він хоче, а-от куди — перебирає...

А пам'ятаєте принциповість протистояння Спаллетті-Рома? Там свій підтекст, "імператорський"! Так, цього разу грають не у Римі, та все ж. Тіфозі Роми ніколи не забудуть, хто "наказав" Франческо Тотті завершити кар'єру. А точніше — залишив вибір без вибору.

За нашим прогнозом звитягу у цьому матчі та особистому протистоянні здобуде саме сеньйор Лучано. Може навіть важко і натужно (скажемо більше: скоріш за все, бо "кусатися" вовки точно люблять), як у першому колі. Це банально, але такі розрахунки.

Тим паче, у діло після хвороби знову повернеться Хвіча. Не скажемо, що Елмас підміняє грузина погано, та все ж Кварацхелія є гарантією ще більшої порції креативу.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Залевські, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Ель Шаараві — Дібала, Абрагам

Не зіграють: Челік (дискваліфікая), Карсдорп, Дзаньоло (рішення тренера), Дарбо, Вейналдум (травми)

ПРОГНОЗ 1:0