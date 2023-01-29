Італія

У іншому випадку — сидітиме на лаві для запасних у Ромі до завершення сезону.

Відмова італійського півзахисника Роми Ніколо Дзаньоло переходити під час поточного зимнього трансферного вікна до складу англійського Борнмута через буцімто "неналежний статус" одного з аутсайдерів Прем’єр-ліги неабияк засмутила представників "вишень".

За 23-річним футболістом до Риму напередодні прилетів технічний директор Річард Г’юз, однак Дзаньоло на зустріч замість себе відправив свого агента Клаудіо Вігореллі, який був змушений сповістити сторони про позицію гравця з питання цього трансферу.

Таким чином Рома наразі залишилась без 30 млн євро та 10% від майбутнього продажу футболіста у вигляді бонусів , тоді як сама просила за Дзаньоло лише 25 млн євро.

Однак, як стверджує італійська преса, свою позицію футболіст ще може переглянути найближчим часом, оскільки інших пропозицій щодо нього не надходило, а конфлікт із представниками "вовків" коштуватиме йому права участі в матчах основної команди до завершення поточного сезону.

Додатковою причиною відмови Ніколо від перемовин також називають суттєве зменшення заробітної платні до 3 млн євро за рік, тоді як сторона гравця вимагала 4,5-5 млн євро на рік.

У поточному сезоні Дзаньоло відіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.