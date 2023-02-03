Італія

Італієць отримав відзнаку за плідну працю на чолі Наполі.

Наставника Наполі Лучано Спаллетті визнали найкращим тренером місяця в Серії А за січень.

"Партенопеї" програли свій єдиний матч Серії А проти Інтера в першій грі року, але продовжили свою вражаючу серію, здобувши перемогу над Ювентусом з рахунком 5:1 і набравши 12 очок у 15 іграх минулого місяця.

У цьому сезоні Спаллетті вдруге отримує нагороду "Тренер місяця".

"На додаток до прекрасної гри та тактичної дисципліни, тосканський тренер зміг передати своїм гравцям переможний менталітет, завдяки якому Наполі здобув 12 очок із 15 доступних у січні, при цьому було забито 11 м’ячів і лише 3 пропущені, а також були здобуті перемоги над такими престижними суперниками, як Ювентус і Рома, — пояснив генеральний директор чемпіонату Луїджі Де Сієрво.