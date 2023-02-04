Італія

Німець прокоментував свої очікування щодо виступів міланського клубу у головному єврокубку.

Юрген Клінсманн покладає великі надії на Інтер цього сезону і підкреслив, як він насолоджується труднощами Мілана та Ювентуса цього сезону.

"Нерадзуррі" готуються до третього Дербі делла Мадонніна сезону проти своїх міжміських суперників, яке, як вони сподіваються, нагадає перемогу в Суперкубку Італії більше, ніж поразку 2:3 у першій половині кампанії.

Розмовляючи з Бруно Лонгі під час Apericalcio, Клінсманн вперше згадав свій досвід Дербі делла Мадонніна як гравця.

"Дербі потрібно виграти, тому що це дуже важливо. Це особливий матч для таких уболівальників, як я, а також для гравців на полі. У мій час був Інтер трьох німців проти голландського Мілана.

Це були чудові та збалансовані матчі, це був унікальний та прекрасний досвід. Зараз я в Сполучених Штатах з 1998 року, але я завжди стежу за італійським футболом і пишаюся тим, що робить Інтер.

Мені подобається, як грає Інтер, але зараз у чемпіонаті я думаю, що вже занадто пізно, і ніхто не може зупинити Наполі. Я сподіваюся, що це може бути особливий рік у Лізі чемпіонів для "нерадзуррі".

Я думаю, що вони можуть виступати добре, тому що це команда виняткова, і вони вже показали, що можуть грати з великими командами Європи.

Я розраховую як мінімум на півфінал, я думаю, що вони можуть туди потрапити. Також не забуваємо й про Кубок Італії, який буде менш престижним, але все одно трофеєм.

Як уболівальник Інтера, я насолоджуюся важкими моментами в Мілані та Ювентусі, як і кожен вболівальник. Звичайно, крах Мілана неможливо пояснити, тому що вони йшли дуже добре, і ніхто не очікував, що вони програють стільки ігор і в такий поганий спосіб. Я не знаю, що сталося.

Я думаю, що вже занадто пізно ловити Наполі, я думаю, що це їхній рік. Перемога в дербі проти Мілана залишається дуже важливою, і я на це сподіваюся, але я не думаю, що Наполі втратить 13 очок, для цього знадобиться щось сенсаційне.

Ззовні вони виглядають як дуже сильна група з винятковим тренером і гарячою базою вболівальників. Але у футболі ніколи не кажи ніколи".