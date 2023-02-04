Італія

Італієць прокоментував нинішній статус тренера Роми.

Антоніо Кассано знову викликав суперечки, оскільки цього разу він почав різку атаку на боса Роми Жозе Моурінью.

Колишня зірка Роми Кассано тепер пішов на пенсію та виступає експертом у подкасті BoboTV Крістіана Вієрі, де він розпускає висловлювання та критику нинішніх хедлайнерів Calcio.

Після того, як "Джаллороссі" вибули з Кубка Італії від Кремонезе, Антоніо звинуватив португальця у виліті.

"Моурінью ніколи не був великим тренером, він просто знав, як грати в ЗМІ, і був чудовим комунікатором. Йому добре вдається мати справу з сильними гравцями, а не з дуже хорошими. Занадто легко й просто дружити з великими гравцями. Це просто катастрофа за катастрофою в Ромі, він змусив їх витрачати гроші на Неманью Матіча і Руя Патрісіо, це були його рішення. Занадто багато разів він поводиться підступно.

Днями від того виступу мене хотілося рвати. Він не знає, як скласти команду. Навіть з твоєю другорядною командою тобі потрібно перемагати Кремонезе. Це була катастрофа Моурінью з Карсдорпом, поставивши його в склад команди і образивши його на очах у всіх. Тепер Карсдорп повертається, хто ж знає чому? Тож це був один безлад.