Італієць прокоментував нинішній статус тренера Роми.
Жозе Моуріньйо - Getty Images
04 лютого 2023, 20:53
Антоніо Кассано знову викликав суперечки, оскільки цього разу він почав різку атаку на боса Роми Жозе Моурінью.
Колишня зірка Роми Кассано тепер пішов на пенсію та виступає експертом у подкасті BoboTV Крістіана Вієрі, де він розпускає висловлювання та критику нинішніх хедлайнерів Calcio.
Після того, як "Джаллороссі" вибули з Кубка Італії від Кремонезе, Антоніо звинуватив португальця у виліті.
"Моурінью ніколи не був великим тренером, він просто знав, як грати в ЗМІ, і був чудовим комунікатором. Йому добре вдається мати справу з сильними гравцями, а не з дуже хорошими. Занадто легко й просто дружити з великими гравцями. Це просто катастрофа за катастрофою в Ромі, він змусив їх витрачати гроші на Неманью Матіча і Руя Патрісіо, це були його рішення. Занадто багато разів він поводиться підступно.
Днями від того виступу мене хотілося рвати. Він не знає, як скласти команду. Навіть з твоєю другорядною командою тобі потрібно перемагати Кремонезе. Це була катастрофа Моурінью з Карсдорпом, поставивши його в склад команди і образивши його на очах у всіх. Тепер Карсдорп повертається, хто ж знає чому? Тож це був один безлад.