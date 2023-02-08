Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії A туринський Ювентус гостював у Салернітани.

Колектив Массіміліано Аллегрі не виявив бажання брати хід зустрічі під власний контроль, тому провів першу половину гри за цілком рівного з господарями поля футболу.

Однак за цей час "зебри" встигли забити двічі, хоча й були змушені змиритись із травмою півзахисника Фабіо Міретті незадовго до перерви.

А вже після відновлення гри Душан Влахович записав на власний рахунок другий забитий м’яч, який у підсумку зняв усі питання щодо переможці в цій парі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Ювентус в Серії A:

Салернітана — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 26, 47, Костич, 45

Салернітана: Очоа — Брадарич (Бонаццолі 60), Бронн, Трост-Еконг, Самбія — Вільєна (Ловато 46), Ніколуссі-Кавілья (Бохінен 71), Кулібалі (Кастанос 79) — Кандрева, Діа, Пьонтек (Чрнигой 71)

Ювентус: Щенсни — Алекс Сандро, Бремер, Даніло, Де Шильйо (Айлінг 80) — Костич (Куадрадо 62), Рабіо, Локателлі, Міретті (Фаджолі 43), Ді Марія (К'єза 62) — Влахович (Кін 79).

Попередження: Вілена — Рабіо.