Омар Коллі може продовжити кар'єру у Туреччині.
Омар Коллі, getty images
08 лютого 2023, 16:28
Центральний захисник Сампдорії Омар Коллі знаходиться за крок від переходу в Бешикташ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, трансфер 30-річного гамбійця до турецького клубу перебуває на завершальній стадії.
Бешикташ заплатить за Коллі 2,5 мільйонів євро. З самим футболістом узгоджено контракт терміном на три роки.
Цього сезону Омар Коллі провів за Сампдорію 18 поєдинків, у яких забив один гол та заробив п'ять попереджень .