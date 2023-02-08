Італія

Омар Коллі може продовжити кар'єру у Туреччині.

Центральний захисник Сампдорії Омар Коллі знаходиться за крок від переходу в Бешикташ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, трансфер 30-річного гамбійця до турецького клубу перебуває на завершальній стадії.

Бешикташ заплатить за Коллі 2,5 мільйонів євро. З самим футболістом узгоджено контракт терміном на три роки.

Цього сезону Омар Коллі провів за Сампдорію 18 поєдинків, у яких забив один гол та заробив п'ять попереджень .