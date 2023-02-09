Італія

Міланський клуб активно пропонує гравцю новий контракт.

За підсумками зимового трансферного вікна міланський Інтер був поставлений перед фактом майбутнього переходу центрального захисника Мілана Шкрініара до французького Парі Сен-Жермен.

Це в перспективі утворює кадрову прогалину в складі команди Сімоне Індзагі, компенсувати яку "змії" ще не встигли, проте натомість можуть отримати черговий удар у цю зону вже влітку.

Річ у тім, що за даними італійської преси англійські Манчестер Юнайтед та Тоттенгем наразі активно працюють із агентами іншого центрального захисника "нерадзуррі" — італійця Алессандро Бастоні, контракт якого з клубом завершується за півтора роки.

Аби зіграти навипередки подій, Інтер активно просуває ідею продовження угоди з 23-річним виконавцем, однак наразі перемовини залишаються в статичному положенні в плані прогресу.

Міланський клуб пропонує збільшення зарплати з 2,8 млн євро до 4,5 млн євро на рік, але представники футболіста запитують усі 6 млн євро на рік, що не входить до плані "змій".

У поточному сезоні Бастоні зіграв 24 матчі, зробивши п’ять гольових передач.